念經400次白作工 法師怒告阿婆詐欺

2016-09-19 18:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市李姓法師受楊姓阿婆所託，念楞嚴經400次，一次費用6000元，總計費用240萬，但阿婆沒給錢被告。阿婆對於指控全盤否認，李姓法師第2次開庭時得知阿婆丈夫已經癌症末期，當庭表示願意原諒，但希望檢察官勸告阿婆不要再騙人，新北地檢署調查後，以證據不足處分阿婆不起訴。

法師提告指出，前年7月間，他在泰山某市場內遇到阿婆，對方希望他念楞嚴經200次，每次會給6000元費用，由於每次念經時間長達6至7個小時，他還特地拜託其他法師一起念經，希望將款項用於慈善，同年11月間，阿婆又拜託他再念200次，卻不給錢，因此提告詐欺。

阿婆全盤否認指控，並辯稱當初對方只說要誦經結緣，沒有說要收錢；檢方第2次開庭時，法師哭著向檢察官說，因為阿婆丈夫已癌症末期，他不要再告了，當庭撤告，但希望檢察官勸告阿婆不要再騙人，他因此事已經不能再當法師，被寺廟趕出門。

檢方認為，法師誦經時沒有其他人在場，可見阿婆所辯不知道對方到底有沒有誦經，並非完全不可信，且兩人素不相識，本案誦經費用高達240萬，兩人第一次約定200次誦經的費用也高達120萬，但法師也承認第一次誦經後沒有馬上向阿婆收錢，兩人也沒有簽正式契約，也沒收任何訂金，法師應是基於自己判斷認為對方有支付款項實力，進而接受委託，難認法師有何限於錯誤情形，加上法師表示願意原諒對方，難憑單一指述即認為阿婆涉犯詐欺。