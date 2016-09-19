彰化出現飛車大盜 搶到遺物20分鐘後就落網

2016-09-19 18:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮17日下午發生一起飛車搶案，結果嫌犯搶到的是被害者妻子的遺物！彰化縣警方當日獲報後不到20分鐘，就在鹿港龍山寺附近發現嫌犯身影，並且順利逮捕，遭搶的洪姓民眾得知嫌犯落網後表示，冥冥中自有定數，金項鍊上的玉墜是老婆留下遺物，可是至今下落不明，希望能幫忙協尋。

彰化檢警調查，陳姓嫌犯（41歲）於本月3日先在員林市竊取1輛機車代步，17日早上因缺錢買毒品，於是先在永靖鄉竊取1面車牌懸掛所騎贓車上，下午近2點時騎到二林鎮尋找作案目標，他假借問路，再趁洪姓被害人不注意時，搶走脖子上的金項鍊後逃逸。

警方表示，彰化縣警局勤務指揮中心下午3點半獲報後，通報加強查緝，20分鐘後，正在執行交通疏導的鹿港派出所巡佐楊士鋐，在鹿港鎮龍山寺發現該機車，馬上呼叫線上同仁到場支援，順利將陳嫌逮捕，並送回芳苑分局偵訊。

65歲的洪姓民眾表示，歹徒搶走金鍊子沒關係，但項鍊上的蟾蜍玉墜子是去年過世妻子的遺物，以前從沒有戴項鍊的習慣，是為了紀念妻子才帶著這條項鍊，怎知被光天化日下搶走，實在太可惡！

洪男也說，當時嫌犯騎車靠近，問他王功怎麼走，他比了方向後，對方又問西湖怎麼走？手才要舉起，脖子上的項鍊就被扯走，之後對方還加速逃逸，金項鍊原本有2尺長、8錢多，價值約5萬元，可是被扯斷後只剩下一小截，連玉蟾蜍也不翼而飛。

警方詢問陳嫌玉墜下落，陳嫌說逃走過程掉了，不知去向。

彰化地檢署檢察官洪英丰偵訊後，認為陳嫌於近日內連續犯竊盜、搶奪等罪，有反覆實施同一犯罪之虞，昨日下午向彰化地方法院聲押獲准，檢方也繼續深入追查陳嫌是否涉及其他案件。

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