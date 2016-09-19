紅毛刺青哥腰間插槍逛大街 遇警盤查還嗆聲
2016-09-19 18:49
［記者游承霖／新北報導］新北市淡水一名染著紅色頭髮全身刺青的陳姓男子，16日晚間將剛從士林夜市買來的一把瓦斯鋼瓶槍插在腰間與友人在大忠街頭閒晃，不少民眾見他模樣嚇人疑似要搶郵局紛紛報警，警方獲報派出快打警力將他團團圍住，雖然陳男並無意搶郵局，槍枝也僅是把玩具槍，但仍將他依違反社會秩序維護法送辦。
警方調查，22歲陳姓男子，曾有吸食K他命毒品的紀錄，16日晚間，他與友人在士林夜市玩具店花了1500元買了一把瓦斯鋼瓶槍，回到淡水後就把槍枝插在腰間，大搖大擺地從北新路閒晃到大忠街，由於他染著一頭紅髮加上全身上下都是刺青，模樣相當嚇人，民眾深怕另有他圖，立即報警，
水碓派出所所長張哲瑋帶著5名快打警力不到1分鐘就趕到大忠路郵局旁，發現陳男與2名友人還在郵局前徘徊，立即上前盤查，不料陳男竟不耐煩的嗆警方「阿是有甚麼好查的！」甚至還催促員警動作快一點，嚷著想回家吃飯；囂張態度讓張哲瑋回問：「沒事插一把槍走在路上幹嘛？誰知道槍是真的假的」，陳男才態度軟化乖乖受檢。
由於陳男無故攜帶槍枝已違反社會秩序維護法，依法可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰；另外陳男槍枝雖然裡面並無裝填子彈，但是否具殺傷力還要送驗調查。
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