| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

紅毛刺青哥腰間插槍逛大街 遇警盤查還嗆聲

2016-09-19  18:49

［記者游承霖／新北報導］新北市淡水一名染著紅色頭髮全身刺青的陳姓男子，16日晚間將剛從士林夜市買來的一把瓦斯鋼瓶槍插在腰間與友人在大忠街頭閒晃，不少民眾見他模樣嚇人疑似要搶郵局紛紛報警，警方獲報派出快打警力將他團團圍住，雖然陳男並無意搶郵局，槍枝也僅是把玩具槍，但仍將他依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，22歲陳姓男子，曾有吸食K他命毒品的紀錄，16日晚間，他與友人在士林夜市玩具店花了1500元買了一把瓦斯鋼瓶槍，回到淡水後就把槍枝插在腰間，大搖大擺地從北新路閒晃到大忠街，由於他染著一頭紅髮加上全身上下都是刺青，模樣相當嚇人，民眾深怕另有他圖，立即報警，

水碓派出所所長張哲瑋帶著5名快打警力不到1分鐘就趕到大忠路郵局旁，發現陳男與2名友人還在郵局前徘徊，立即上前盤查，不料陳男竟不耐煩的嗆警方「阿是有甚麼好查的！」甚至還催促員警動作快一點，嚷著想回家吃飯；囂張態度讓張哲瑋回問：「沒事插一把槍走在路上幹嘛？誰知道槍是真的假的」，陳男才態度軟化乖乖受檢。

由於陳男無故攜帶槍枝已違反社會秩序維護法，依法可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰；另外陳男槍枝雖然裡面並無裝填子彈，但是否具殺傷力還要送驗調查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

廣告
  • 水碓所長張哲瑋帶著5名快打警力到場盤查。（記者游承霖翻攝）

    水碓所長張哲瑋帶著5名快打警力到場盤查。（記者游承霖翻攝）

  • 紅髮陳男竟不耐煩的嗆警方「阿是有甚麼好查的！」甚至還催促員警動作快一點，嚷著想回家吃飯。（記者游承霖翻攝）

    紅髮陳男竟不耐煩的嗆警方「阿是有甚麼好查的！」甚至還催促員警動作快一點，嚷著想回家吃飯。（記者游承霖翻攝）

  • 警方查獲陳男身上的瓦斯鋼瓶槍。（記者游承霖翻攝）

    警方查獲陳男身上的瓦斯鋼瓶槍。（記者游承霖翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嗆警 盤查
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：紅毛刺青哥腰間插槍逛大街 遇警盤查還嗆聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.