斯文男性侵13男童 判刑8年5月
2016-09-19 17:31
〔記者王定傳／新北報導〕新北市程姓男子透過臉書、LINE等方式，分別約13名男童、少年外出，帶到租屋處、某國小等處，對被害者做出口交、性交、摸下體等行為，甚至拍照、拍影片留念，事後給被害者現金、線上遊戲寶物。新北地院依妨害性自主等罪，判程男8年5月徒刑，其中7月得易科罰金，可上訴。
檢警調查，這些被害男童及少年，年紀從10歲起至15歲不等，而28歲程男從前年開始，透過臉書及LINE、BeeTalk等手機通訊軟體，尋找少年，找各種話題搭訕對方、交朋友，再邀約碰面。
由於程男長相及談吐斯文又懂電玩遊戲等話題，少年不太有戒心，不料，程男帶少年到自己的租屋處、西門町某電影館、美術館、新北市一間國小內，「盧」對方打手槍、口交，甚至性交，完事後送現金、鞋子、遊戲寶物等物；有部分被害者被侵害後，還一個東西都沒拿到。
程男在性行為過程中，還會拍照或錄影，留紀念。因有被害者與程男發生關係後，言行舉止怪異，學校老師發覺追問後得知原委，其母親輾轉得知，擔心影像外流，報警處理。
去年12月底，檢警單位持搜索票，到程男的租屋處查察，查扣22段影片，分別以每名少年的姓名命名檔案並分類，追出合計有13名被害者。程男認罪，並與其中四名被害者和解，另有五名被害者表示不追究。
合議庭認為他所為嚴重影響被害者對兩性關係、性別認同及身心健全發展，但考量他認罪，與部分被害者和解，犯後態度尚屬良好，依對未滿14歲之人為性交、對14歲以上未滿16歲之人性交等23罪判刑。
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