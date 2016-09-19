新手爸半夜攔車求助 警車開道直奔產房

烏日分局龍井分駐所副所長黃男吉（右一），一路鳴笛開道，即時將已經破水的高男太太（左二）送抵清水區的婦產科生產。（記者陳建志翻攝）

2016-09-19 17:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名住在大肚的高姓（27歲）新手爸爸，15日晚上即將臨盆的太太突然傳來陣痛，高男原本決定自己開車送太太到清水的婦產科，但半路太太破水喊痛，經過消防隊時決定停車入內求助，沒想到救護車剛好出勤，高男心想無法再等，硬著頭皮繼續開車，但越開太太叫越大聲。

第一次當爸爸的高男聽到太太叫聲越開越心慌，所幸行經龍井中華路時，看到烏日分局龍井派出所的巡邏車剛好經過，立即攔車請求協助，帶班的副所長黃男吉和警員潘建邦看到躺在副駕駛座的高男太太神情痛苦，趕緊要他跟在警車後方幫他開道。

警車沿路鳴笛，以8、90公里的速度開道，約10分鐘就抵達清水區產婦平時產檢的婦產科，趕緊由護士協助送進產房，高男凌晨3點帶著飲料到分駐所，告知妻子順利產下男娃，母子均安，感謝員警適時開道協助。

龍井分駐所副所長黃男吉表示，自己從警27年，這還是第一次幫即將臨盆的產婦開道，很開心產婦生產順利、母子均安。

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