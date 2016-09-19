兒疑因病猝死 母擲筊求神也險送命

2016-09-19 18:16

〔記者余衡／新北報導〕家住新北市土城區中央路二段的40歲方姓男子，今天早上近11點時，被67歲方姓老母親發現昏睡叫不醒，方母疾呼老伴打119報案，自己則連忙趕往神桌前擲筊祈求平安，不料患有心律不整的她也突然不支倒地，救護人員趕抵將母子倆送醫，方母在救護車上就恢復生命跡象，目前還在醫院觀察，但方男已宣告不治。

據了解，方男在板橋區一間水果店上夜班，昨深夜下班後如常返家休息，今早8點多他向家人說覺得胸口不適，打算休息一下再去就診，不料就此一睡不醒。

早上近11點時，方母進房想叫醒兒子，赫然發現他沒有呼吸、全身冰冷，警方到場採證初步研判方男可能因病猝死，但詳細死因仍待釐清。