視障夫婦過馬路 多虧「愛心暖警」伸援手
2016-09-19 16:16
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市民權一派出所警員陳彥瑋，今天上午8點多在台北市松江路、民權東路口執行交整勤務時，發現一對視障夫婦要過馬路；陳員擔心早上上班車流量大，擔心視障夫婦穿越馬路會有危險，立即上前攙扶協助他們過馬路。
陳員善心舉動被路過民眾拍下並上傳臉書「爆料公社」，引來不少網友留言大讚「真有愛心」、「這種好事更加值得多爆料」、「社會需要更多愛跟關懷」。
警方說，陳彥瑋今天早上擔服該路口7點至9點的交整勤務，他的行為對警方形象有正面幫助，給予肯定。陳員是專32期畢業，查緝逃犯績效良好，也熱心助人，他的同事大讚他是「愛心暖警」。
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