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敢罵我就撞死你 男子被依殺人罪起訴

吳姓男子（中）逼車致死，遭殺人罪起訴。（資料照，記者陳冠備攝）

2016-09-19  16:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是害人不淺，惡劣駕駛逆向還耍流氓逼車！彰化縣田尾鄉上月17日發生追車致命車禍，男子吳國祥逆向駕駛買早餐，差點與迎面而來的黃姓騎士相撞，黃男脫口罵「幹」，吳男不滿，竟一路尾隨逼車與惡意擦撞，導致黃男撞到電線桿身重傷亡。吳男起初謊稱是車禍，經檢警調閱監視器後才坦承開車撞人，彰化地檢署檢察官今天依殺人罪提起公訴。

檢警調查，17日早上7點多，黃男（43歲）從田尾鄉光復路買完早餐，準備騎機車離開，此時吳國祥（38歲）駕駛黑色轎車逆向而來，兩人差點相撞，黃男語氣不滿，指責吳男會不會開車啊，罵聲「幹」後騎車離開，吳男不干被罵，竟迴轉追逐黃男。

吳男一路追逐黃男，用車身逼車，高速撞擊黃男機車，導致黃男失控，撞向三豐路上的電線桿，造成四肢骨折、顱骨骨折、顱內出血，送醫後傷重不治。

檢方認為，吳男明知駕車高速撞擊行駛中之機車，將使機車騎士摔倒後死亡，竟仍基於不確定殺人之犯意，沿路追逐、撞擊被害人，以殺人罪起訴。

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  • 吳姓男子逼車、擦撞黃男畫面曝光。（記者陳冠備翻攝）

    吳姓男子逼車、擦撞黃男畫面曝光。（記者陳冠備翻攝）

  • 吳男用車逼車，造成黃姓男子摔車身亡。（資料照，記者陳冠備攝）

    吳男用車逼車，造成黃姓男子摔車身亡。（資料照，記者陳冠備攝）

  • 黃姓男子被逼車撞電線杆，地面遺留破碎的機車殼與鞋子。（資料照，記者陳冠備攝）

    黃姓男子被逼車撞電線杆，地面遺留破碎的機車殼與鞋子。（資料照，記者陳冠備攝）

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