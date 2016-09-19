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布袋再傳溺水 7旬翁溺斃廢漁池

消防隊員將疑因捕魚溺斃的老翁救援上岸。（記者蔡宗勳翻攝）

2016-09-19  15:52

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮再傳溺水案件，72歲蔡姓老翁疑似捕魚時溺水，被打撈起來時，已氣絕多時。

警方是在今天下午2點04分接獲報案，指在海港大道附近發現蔡姓老翁的腳踏車、鞋子，但不見蹤影，懷疑已經溺水，警方隨即通報布袋消防分隊，由於事發地點水域廣闊，又請東石、朴子與祥和分隊支援。

消防人員搭乘救生艇下水搜尋，先是發現魚網，再循著魚網於下午3點07分打撈到已無生命跡象的蔡姓老翁，由於溺斃處水深逾兩公尺，可能是蔡翁不慎踩空溺水，不過確切死亡原因仍由警方調查釐清中。 （更新17：00分）

消防隊員循著魚網找到溺水的蔡姓老翁。（記者蔡宗勳翻攝）

消防隊出動救生艇搜尋溺水老翁。（記者蔡宗勳翻攝）

蔡姓老翁溺水處，水域廣闊。（記者蔡宗勳翻攝）

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