餵毒、性侵又凌虐 惡狼重判12年
2016-09-19 15:42
〔記者陳賢義／台東報導〕染有毒癮的台東沈姓男子，透過臉書、LINE與未成年少女小英（化名）結為好友，得知2人同為「毒蟲」，邀約飲酒作樂，趁機帶往摩鐵，餵食安非他命，兩度以暴力性侵得逞，還持預藏水果刀劃傷小英身體多處，花高院審結，分罪論處，重判12年徒刑。
去年5月間的某日晚間，沈男謊稱受友人邀約喝酒，邀小英一同前往，未料酒足飯飽，卻將機車直接騎進摩鐵投宿，還將預藏美工及水果刀放進背包。難忍毒癮，沈男起身吸食安毒，小英受不了誘惑加入。由於多日未吸食，小英頓感頭昏先行上床，凌晨3時許，突然感到有異物不斷挺進體內，睜眼赫見沈男全身光溜，頑強抗抵，沈男暴力壓制，不到10秒就繳械。
全身癱軟，小英事後又入睡，沈男輾轉難眠觀看A片，性慾再起霸王硬上弓，小英無力抵抗放聲大哭，沈男「抓狂」拿出水果刀，劃傷小英臉、頸、手、腳等多處。「我就被騙了，然後趁我睡覺上我，我真的哭死了，全身受傷，床都是血」、「我真的怕到了，強姦的方式我真的好怕」小英事後向友人哭訴受辱，並由友人父親陪同報警緝淫狼。法官認為沈男為成年人，竟藉故約出認識未久的被害人，不僅餵食毒品，還為了滿足性慾，以外傳被害人很「隨便」，曾被多人「用過」為由，持刀強制性侵，至今未與被害人及其家屬達成和解，重刑12年有期徒刑。
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