騎士未戴安全帽國道追風 警方以圖追人將開罰
2016-09-19 15:28
男騎士未戴安全帽，騎上中山高速公路。（記者張軒哲翻攝自臉書爆料公社）
〔記者張軒哲／台中報導〕追風少年騎機車上國道！一名年輕男子18日未戴安全帽騎機車於國道中山高速公路台中北上路段以時速百公里御風奔馳，遭用路人拍下影片上傳爆料公社，引起眾人撻伐。國道警方今日指出，男子騎機車上國道可罰3千至6千，未戴安全帽罰5百元。
有網友昨天下午在臉書爆料公社上傳一段影片，一對男女駕車行經中山高北上台中路段，坐在副駕駛座女子先發現路肩有機車與大貨車競速，女子驚呼「他沒戴安全帽耶！」，趕緊要駕駛座的男子觀看，男子訝異地說「×，屌！」。
網友紛紛在影片留言說「可能是快龍或卡比獸在召喚」、「七天就到家」、「誤闖了嗎？整個就是狂」。
國道警察局泰安分隊隊長陳繼昌表示，影片雖指出是台中大雅，但背景很像有高鐵高架橋，較像是南屯路段。這名騎士闖國道，真的拿命開玩笑，騎機車上國道可罰3千至6千元，未戴安全帽罰5百元。
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