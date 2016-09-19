| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣勁揚2.39角 逾1個半月單日最大升幅 南部雨勢範圍擴大 屏東升級豪雨特報
 首頁 > 社會

旗津內褲俠夜半砸車 被逮辯稱夢遊

2016-09-19  15:17

〔記者黃建華／高雄報導〕旗津區一名年過半百的黃姓男子，大半夜不睡覺，卻在大街上拿著交通錐猛砸路邊的小貨車，被警察逮捕的時候，全身上下僅穿著一條內褲，十分狼狽，涉嫌砸車的黃男渾身酒味，一度辯稱要測試小貨車警報器會不會響，後又改口「夢遊」，訊後被依毀損罪移送法辦。

鼓山分局旗津分駐所員警吳德懷9月17日凌晨4時許值班時，聽見分駐所旁邊傳來汽車警報器聲響，前往察看；卻在大關路上看見一名男子，正拿著交通錐猛砸停在台電服務站前的小貨車，被員警出聲喝止後才停止。

經通知陳姓車主到場，才發現黃姓男子與車主互不相識。

黃姓男子被員警逮捕時，全身酒味，一度辯稱只是想測試小貨車警報器會不會響，後來又辯稱可能是吃了安眠藥夢遊才會不自主地砸車。

陳姓車主則表示，莫蘭蒂颱風過後，才正慶幸小貨車停在路邊卻能躲過風災，沒想到車子就莫名其妙被砸了，感嘆真的「是福不是禍，是禍躲不過」，但一定會向黃姓男子求償。

警方訊後將黃男依毀損罪名移送法辦。

廣告
  • 年過半百的黃姓男子，半夜不睡覺，拿交通錐猛砸路邊的小貨車，被警察逮捕的時候，一度辯稱要測試小貨車警報器會不會響，後又改口「夢遊」。（記者黃建華翻攝）

    年過半百的黃姓男子，半夜不睡覺，拿交通錐猛砸路邊的小貨車，被警察逮捕的時候，一度辯稱要測試小貨車警報器會不會響，後又改口「夢遊」。（記者黃建華翻攝）

  • 疑似喝醉的黃姓男子無故拿交通錐狠砸陳姓車主的貨車。（記者黃建華翻攝）

    疑似喝醉的黃姓男子無故拿交通錐狠砸陳姓車主的貨車。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夢遊 毀損罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：旗津內褲俠夜半砸車 被逮辯稱夢遊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.