旗津內褲俠夜半砸車 被逮辯稱夢遊

2016-09-19 15:17

〔記者黃建華／高雄報導〕旗津區一名年過半百的黃姓男子，大半夜不睡覺，卻在大街上拿著交通錐猛砸路邊的小貨車，被警察逮捕的時候，全身上下僅穿著一條內褲，十分狼狽，涉嫌砸車的黃男渾身酒味，一度辯稱要測試小貨車警報器會不會響，後又改口「夢遊」，訊後被依毀損罪移送法辦。

鼓山分局旗津分駐所員警吳德懷9月17日凌晨4時許值班時，聽見分駐所旁邊傳來汽車警報器聲響，前往察看；卻在大關路上看見一名男子，正拿著交通錐猛砸停在台電服務站前的小貨車，被員警出聲喝止後才停止。

經通知陳姓車主到場，才發現黃姓男子與車主互不相識。

黃姓男子被員警逮捕時，全身酒味，一度辯稱只是想測試小貨車警報器會不會響，後來又辯稱可能是吃了安眠藥夢遊才會不自主地砸車。

陳姓車主則表示，莫蘭蒂颱風過後，才正慶幸小貨車停在路邊卻能躲過風災，沒想到車子就莫名其妙被砸了，感嘆真的「是福不是禍，是禍躲不過」，但一定會向黃姓男子求償。

警方訊後將黃男依毀損罪名移送法辦。