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喇舌鄧佳華遭砲轟 小模po水果刀：你們辦到了

陳姓小模po出暗示自殺的發文。（圖擷取自臉書）

2016-09-19  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華，日前在臉書上傳與陳姓小模激情喇舌的影片，引發轟動，承受巨大壓力的陳姓小模，今天下午在臉書po出一張水果刀的照片，並且說「你們辦到了」，讓人擔憂她是否企圖自殺。

與鄧佳華喇舌的影片曝光後，陳姓小模就在臉書表示「Wanna die」，後來也對媒體表示自己被媽媽罵「下賤」，讓她想要自殺。陳姓小模強調，她當天是被陷害，「對方並沒有告知要上傳FB」。但鄧佳華的經紀人駁斥，指陳姓小模對一切全都知情。

陳姓小模昨晚就在臉書po出一大堆藥袋的照片，並且聲稱「嗯，maybe will kill myself」，今天又進一步po出刀子照片說「你們辦到了」，讓網友看了都紛紛留言表示，「妳要幹嘛」、「不要亂來」、「同學冷靜，還有很多關心妳的人」。

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  • 陳姓小模昨晚也發文暗示想自殺。（圖擷取自臉書）

    陳姓小模昨晚也發文暗示想自殺。（圖擷取自臉書）

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標題：喇舌鄧佳華遭砲轟 小模po水果刀：你們辦到了


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