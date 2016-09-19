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已經抓姦在床 蘇男急著要錢而觸法

2016-09-19  15:01

［記者楊政郡／台中報導］蘇姓男子在去年8月抓到朱姓妻子與「小王」幽會、通姦，當場要求朱婦簽下36萬本票，「小王」邱男簽下200萬本票，翌日蘇男涉嫌教唆徐、涂、白等3人，半路攔截強迫邱、朱兩人處理債務，否則不讓兩人離去，蘇、徐、涂、白等4人被依妨害自由起訴。

起訴書指出，蘇男與朱婦是夫妻關係，朱婦在去年4月離家出走，認識了邱男兩人在台中市西屯區租屋，以每週一次的頻率發生性行為（妨害家庭已起訴另案審理中），蘇某在同年8月間在兩人租住處抓姦在床，當場要求邱男簽下200萬本票，朱婦簽下36萬本票。

不料，翌日在台中市西屯區某民宅前，徐、涂、白等3人分駕兩部小客車，一前一後包抄邱男的小客車，讓邱及朱婦都無法離去，白某下車後拍打邱男車窗，揚言「今天這件事沒有處理好，你不要想離開」，隨即出示上述本票，妨害邱、朱等人正常出入約半小時，警方獲報前來處理，查知上情。

蘇男坦承有把邱、朱簽本票的事告知徐某等人，也告知邱男很沒誠意，但沒要他們去攔路。檢察官認為若不是蘇把本票交給白嫌等人，他們豈會在翌日持本票上門要錢，被告蘇某教唆明確，徐、涂、白等人依妨害自由起訴，蘇依教唆犯起訴。

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  • 蘇姓男子在去年8月抓到朱姓妻子與「小王」幽會、通姦，當場要求朱婦簽下36萬本票，「小王」邱男簽下200萬本票。圖為示意圖與本文無關。（資料照）

    蘇姓男子在去年8月抓到朱姓妻子與「小王」幽會、通姦，當場要求朱婦簽下36萬本票，「小王」邱男簽下200萬本票。圖為示意圖與本文無關。（資料照）

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