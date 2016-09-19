蒜頭價格高 竊賊闖蠶豆工廠卻偷蒜頭

2016-09-19 14:32

［記者黃淑莉／雲林報導］林姓慣竊與友人昨天清晨涉嫌竊車後再到蠶豆工廠闖空門，偷走500多公斤蒜頭，交由友人拿去變賣，價值8萬多元只賤賣2萬5000元，林嫌分得1萬2000元，被逮時身上只剩2000元，全案由警方擴大偵辦中。

台西分局崙豐派出所昨天早上8點多接獲林姓老翁報案，指他停放在自家門口的小貨車不翼而飛，員警調閱路口監視器，發現凌晨2點半左右有2名男子共乘一部機車，從崙豐路轉進仁愛路後，沒多久小貨車即被開走，該部機車又從仁愛路騎出來，機車上只剩一人，研判2人涉嫌重大。

員警根據車牌鎖定林姓竊嫌（39歲，有多項竊盜前科）昨晚到其住處埋伏，當場逮捕與家人在烤肉的林嫌，林嫌坦承與友人一起犯案，得手的20袋500多公斤蒜頭，交由友人去變賣，之後再把偷來的小貨車丟棄在路旁。

蠶豆工業許姓業者說，昨天早上到工廠發現鐵門被剪了一個大洞，心裡直覺廠內大批蠶豆可能遭竊，進屋一看蠶豆一包都沒少，反而是廠內放置的蒜頭全不見。

員警表示，目前蒜頭價格一公斤約150元，不排2竊嫌還涉及其他竊案，擴大清查是否涉及其他案件及追緝在逃同夥到案。