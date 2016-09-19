921防災日 沿海試放海嘯警報 人車皆不管制
2016-09-19 14:31
921防災日，國內沿海城市試放海嘯警報，人車不管制。（資料照，記者王錦義攝）
〔記者楊金城／台南報導〕為使大家熟悉海嘯警報，9月21日全國防災日實施全國海嘯警報試放，台南市警局和學甲警分局、佳里分局、第三分局、第四分局、第六分局等5個分局的沿海警戒區32座派出所警報台，將在9月21日10時10分執行遠地海嘯緊急警報試ㄈ放，10時20分解除海嘯警報試放，試放期間，轄內各機關、學校、部隊及民眾，正常作息，不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌。
南市警局民防管制中心主任吳憲克說，海嘯警報每年都在全國防災日試放一次，海嘯緊急警報音符和萬安防空演習的警報聲不同。921當天，位在新營區的市警局警報台也會和5個分局、32個派出所一起試放警報。
海嘯緊急警報音符 由具語音廣播功能警報器的警報台試放，為鳴5秒，停5秒，再鳴5秒共15秒後，語音廣播「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」內容2次。不具備語音廣播功能警報器的警報台是鳴5秒，停5秒，反復9遍，共85秒。海嘯解除警報音符1長聲90秒。
萬安演習的防空襲緊急警報音符是一長聲、二短聲（長聲15秒、短聲5秒、間隔5秒連續拉3次共115秒）。
解除警報音符：一長聲90秒。
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