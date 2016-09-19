「趁颱打刧」連拔112座燈桿維修孔蓋

2016-09-19 14:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕颱風過後，公園滿目瘡痍，一名毒蟲「趁颱打刧」暗夜連拔112座公園燈桿維修孔蓋，企圖當廢鐵變賣，這批鋁蓋造價約5萬6000元，只能變賣一千元，還可能讓人觸電要人命！

警方表示，17日凌晨加昌派出所警員王國川與輔警侯明賜在右昌公園巡邏時，發現40歲施姓男子在該公園附近鬼鬼祟祟，見警拔腿跑向白色自小客車。

警方隨即上前盤查，發現後車廂內有捆綁的白色鋁蓋，在警方詢問下施嫌坦承那些是公園燈桿維修孔蓋，從下午7點偷拔至凌晨，查驗過程中施嫌並主動將身上摻有海洛因的針筒交出。

施嫌坦承缺錢購買毒品鋌而走險，趁中颱風過後，至公園內竊取燈桿維修孔蓋，總共偷了112片。

據公園管理處負責人表示，被偷的維修孔蓋總價約新台幣5萬6000元（1片約500元），拿去資源回收場只能賣到1千多元，這些孔蓋被偷後，若有小朋友或民眾伸手去碰都有觸電危險。

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