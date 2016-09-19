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為父簽下醫療同意書 她竟被哥哥推去撞冰庫

2016-09-19  14:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕楊姓男子不滿妹妹擅自替病危的爸爸簽署醫療同意書，導致爸爸死亡，去年衝進妹妹住處開罵，並將妹妹推去撞冰庫，造成妹妹全身多處瘀青，經妹妹提告，今士林地院依家暴傷害罪判楊男拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊男認為妹妹在父親住院期間擅自簽署醫療同意書，才造成父親不幸身亡，去年11月趁妹妹帶女兒與鄰居回家時，尾隨進入住處理論，妹妹拿起手機想要報警，卻被楊男一把抓住手臂並推倒，導致她左上臂、大腿內側及右膝撞上屋內冰庫，多處瘀傷。

楊男辯稱，當天是妹妹先出手搶奪他手上的父親病歷資料，還作勢拿酒瓶攻擊他，他才會反抓對方雙手阻止，並沒有要攻擊妹妹。

但法官發現，當天在場的其他人都未見到妹妹搶奪病歷資料，另根據各方證詞，妹妹拿出酒瓶的時間點是在雙方拉扯之後，且也沒真的做出攻擊動作，楊男辯詞顯不可信。

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  • 妹簽父親醫療同意書，意被哥哥推去撞冰櫃。（情境資料照，記者林孟婷攝）圖與本文無關

    妹簽父親醫療同意書，意被哥哥推去撞冰櫃。（情境資料照，記者林孟婷攝）圖與本文無關

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相關關鍵字： 家庭暴力傷害罪 手術同意書 病歷 醫療同意書
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