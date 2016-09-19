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「腳麻走不去！」警破千歲賭博團

警方連賭場負責人帶回28人，平均年齡超過70，加起來破2000歲。（記者徐聖倫攝）

2016-09-19  14:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕 「腳麻走不去」這種廣告詞真的會發生嗎？會的！新北市中和警一分局破獲四色牌賭場，包含賭場負責人抓回28名「老太太」，平均年齡超過70歲，加起來破2000歲，其中還有人躲在衣櫃裡，真的是躲到腳麻跑不掉。

昨下午5時許，警方據民眾舉報，前往中和區中和路某公寓2樓，果然發現不法聚賭，但警方光看就很不忍心，因為裡頭的賭客全是老太太，就像在抓自己的阿嬤一樣，還有1名老太太情急躲進衣櫃，就這樣蹲到腳麻，最後還是她呼救說「咖麻啦！救我一下！」警方才發現將她扶出衣櫃。

據悉，賭場負責人張姓老婦也高齡78歲，她承租公寓提供與她一樣的銀髮族打四色牌消遣，因為最近太吵雜，才被民眾檢舉。警方調查，現場查獲賭金約8000元，起獲賭具四色牌、監視器等。

偵訊時，張婦承認犯案，經營賭場抽頭，非常配合，其中有賭客帶在警局時，直向警方哀求「嘜乎阮尪知影」。訊後，警方依賭博罪嫌將張婦移送法辦，剩餘27名賭客則是依法裁罰後請回。

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  • 警方起獲賭金、四色牌、監視器等贓證物。（記者徐聖倫攝）

    警方起獲賭金、四色牌、監視器等贓證物。（記者徐聖倫攝）

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