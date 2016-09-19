繳不出房租遭斷電 為愛犬點蠟燭卻引火警…

黃姓男子承租在基隆市仁愛區復興街一間五樓出租套房（遮雨棚處），繳不出房租被斷電，卻因為愛太點蠟燭引發火警。（資料照，記者林嘉東攝）

2016-09-19 14:15

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〔記者林嘉東／基隆報導〕「不繳房租就斷電！」黃姓水電工繳不出3個月房租，慘遭代管房屋的李姓男子斷電，他替怕黑的愛犬馬爾濟斯點上蠟燭，卻因未吹熄蠟燭餘燼，不慎燒毀房舍，今天被基隆地檢署依公共危險罪嫌起訴。

基隆市仁愛區復興街44巷5樓民宅今年3月間發生火警，火勢迅速撲滅，起火點是 5樓黃姓水電工承租的出租套房。

案發時，黃受訪指出，他失業很久，累計積欠房東3個月房租、水電費，合計共兩萬多元。他有拜託代管房子的李姓男子寬限幾天，他馬上就搬走，但一週前還是被斷電。

黃男說，沒電後，因他養的馬爾濟斯怕黑亂叫，他怕吵到鄰居，晚上只好靠點蠟燭維持室內光亮；不料當天上午他離家，沒吹熄點在冰箱上方的蠟燭餘燼，引燃周邊易燃物，釀成火警。

基隆地檢署認定黃點蠟燭不慎，引發火勢，今天依公共危險罪嫌起訴他。