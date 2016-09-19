愛槍成痴…花光父親奠儀、摔斷鎖骨不就醫
2016-09-19 14:06
警方持搜索票上門查緝，發現鎖骨斷掉的曾男寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛就是要玩槍。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕曾姓男子愛槍成痴，除將積蓄連同父親過世所收之奠儀，全部花費在購買空氣槍及改造零件上，更離譜的是，即便騎車「犁田」摔斷鎖骨須開刀住院也不願就醫，寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛就是要玩槍，警方上門查緝起出6把具殺傷力空氣長短槍看到這副光景忍不住搖頭：真的是走火入魔。
警方指出，38歲曾男原是修車工人，因對槍械特別喜愛，自網路或實體店面購入合法空氣槍後，為增加射擊距離刻意還原該把槍枝原有火力，自行上相關網站搜尋槍枝介紹影片，按影片說明將槍枝的動能出氣孔以尖銳鐵製工具加大提升射速，推動較重鉛彈以增加火力。
台中市刑大偵一隊則是最近網路巡邏時，發現曾男密集網購空氣槍改造零件，上週三持搜索票到曾男位在苗栗縣苑裡鎮住處查緝時，赫見30多把空氣長短槍擺滿屋內，經逐一用動能檢測箱檢測後，計有空氣長槍1把、短槍6把所擊發之鉛彈均能貫穿鋁板，動能強大，顯均具殺傷力。
曾男向警方說，因為從小就對槍械濃厚興趣，這幾年有了固定工作後，才會將身上積蓄花費在購買空氣槍及改造零件上，不知此舉觸法，但警方查出，曾男除父親去年過世所收的8、9萬元奠儀，全部花費在興趣上，就連騎機車不慎「犁田」摔斷鎖骨須開刀住院也不願就醫。
但就算因此沒了工作曾男仍不減對空氣槍熱情，寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛也要玩槍，警方說，常有玩家購買這類空氣槍後嫌不過癮，透過網路等各種管道再購買國外原廠製造的空氣槍零組件（如高壓鋼瓶、氣閥、強力彈簧等）進行改造，卻因此大幅提升槍枝動能（殺傷力）觸法，不得不慎，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- 徐國勇選北市長？ 柯文哲：免疫力好就不怕細菌
- 周永暉接掌觀光局 拚一年200萬日客來台
- Micro LED商業化 晶電受惠大
- 胖童脖子變黑 棘皮症上身
- 孩子流鼻血 不一定是火氣大
- 頭份》金剛主題夜市 用地違法恐拆
- T妹長髮遮點嘆「沒對象」 喊話交往粉絲
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- 被逼讓座他當眾脫褲... 婦人閉嘴網友拍手叫好
- 沒搶光》竹南普覺堂塔位 還有231個
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 〈愛情這齣戲〉異國情迷 擋不住出軌誘惑
- 〈熱門族群〉神秘買盤進場 卡位生技股政策利多?
- 海碩盃會內賽今開打 7台將出擊
- 泰國湄南河觀光船翻覆 15死13失蹤
- 爭取勞動權益 威航空服員舉牌抗議
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 鍾旻瑞／【閱讀小說】觀看流星的正確方式〈下〉
- 女大生「鑽進洗衣機」外拍 洗衣店無奈PO文
- 鐵路高架化 民眾合唱向車站道別
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/18賽果）
- 一軍敲首安 吳東融獻亡父
- 金門堵漏油／一週內除污 李應元︰救援無上限
- 聯發科搶攻美國市場 為Sprint開發新款手機上市
- 星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂
- 海邊FUN風箏 地景藝術節吸睛
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 台股開盤上漲101.11點 報9003.41點
- 吳念真／那時我們都年輕
- 〈折翼少年〉有夢想就有力量
- 立院教委會召委選舉 何欣純、陳學聖當選
- 立委選區傳重劃 台南將增1席？
- 艾美獎紅毯被問穿什麼 女星妙回：棉條
- 大巨蛋仲裁人曾彈劾「柯醫師」柯：今早才知
- 自由廣場》林全若真這麼搞 非換不可
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 利潤擺後頭 怡明茶園經營「感覺」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛槍成痴…花光父親奠儀、摔斷鎖骨不就醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分