愛槍成痴…花光父親奠儀、摔斷鎖骨不就醫

警方持搜索票上門查緝，發現鎖骨斷掉的曾男寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛就是要玩槍。（記者許國楨翻攝）

2016-09-19 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓男子愛槍成痴，除將積蓄連同父親過世所收之奠儀，全部花費在購買空氣槍及改造零件上，更離譜的是，即便騎車「犁田」摔斷鎖骨須開刀住院也不願就醫，寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛就是要玩槍，警方上門查緝起出6把具殺傷力空氣長短槍看到這副光景忍不住搖頭：真的是走火入魔。

警方指出，38歲曾男原是修車工人，因對槍械特別喜愛，自網路或實體店面購入合法空氣槍後，為增加射擊距離刻意還原該把槍枝原有火力，自行上相關網站搜尋槍枝介紹影片，按影片說明將槍枝的動能出氣孔以尖銳鐵製工具加大提升射速，推動較重鉛彈以增加火力。

台中市刑大偵一隊則是最近網路巡邏時，發現曾男密集網購空氣槍改造零件，上週三持搜索票到曾男位在苗栗縣苑裡鎮住處查緝時，赫見30多把空氣長短槍擺滿屋內，經逐一用動能檢測箱檢測後，計有空氣長槍1把、短槍6把所擊發之鉛彈均能貫穿鋁板，動能強大，顯均具殺傷力。

曾男向警方說，因為從小就對槍械濃厚興趣，這幾年有了固定工作後，才會將身上積蓄花費在購買空氣槍及改造零件上，不知此舉觸法，但警方查出，曾男除父親去年過世所收的8、9萬元奠儀，全部花費在興趣上，就連騎機車不慎「犁田」摔斷鎖骨須開刀住院也不願就醫。

但就算因此沒了工作曾男仍不減對空氣槍熱情，寧可左手戴上醫用固定吊帶忍痛也要玩槍，警方說，常有玩家購買這類空氣槍後嫌不過癮，透過網路等各種管道再購買國外原廠製造的空氣槍零組件（如高壓鋼瓶、氣閥、強力彈簧等）進行改造，卻因此大幅提升槍枝動能（殺傷力）觸法，不得不慎，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。