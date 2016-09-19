警妻當老師 學生母親竟成小三
2016-09-19 14:06
〔記者錢利忠／台北報導〕蕭姓警員因妻子擔任教職，結識妻子學生的顏姓母親，竟背著妻子與顏女通姦，還向顏女借款200萬元未還，直到顏女登門要債，蕭妻才發現丈夫出軌，怒控丈夫及顏女妨害家庭；台北地檢署考量蕭妻已在蕭男長官的見證下答應原諒，還與蕭男一同參加友人的婚禮，所以將2人不起訴。
檢方調查，4年多前，40多歲蕭男結識已離婚並獨自撫養小孩的顏女後，竟多次背著妻子與顏女偷歡，還簽下本票向顏女借款200萬元，直到去年底2人因債務大吵，顏女氣得到警局對蕭男提告，並自白與蕭男發生婚外情，不倫戀才曝光。
後來蕭妻在公公及蕭男上級長官的勸和下，點頭答應原諒，並在去年10月17日，陪同蕭男參加其國中同學的婚禮；檢方考量蕭男上級長官已證稱蕭妻曾答應原諒，認定她已宥恕，無法再追究2人的刑責，所以將2人不起訴。
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