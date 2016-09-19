結合「寶可夢」消防宣導 小朋友興趣加倍
2016-09-19 13:59
左鎮消防分隊結合手機遊戲「寶可夢」，創意消防宣導。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕手機遊戲「寶可夢」在台灣造成旋風，台南市政府消防局第四大隊左鎮分隊今天結合這股熱潮在左鎮國小進行創意消防宣導，利用眾所熟知的皮卡丘、小火龍與傑尼龜等，依其代表屬性設計防火常識，讓學童們藉由回答問題來「抓怪」，寓教於樂，現場歡笑聲洋溢。
左鎮消防分隊指出，皮卡丘代表的屬性就是電，題目設計為用電安全，包含居家使用電器注意事項，以及CPR加AED等，小朋友抽到牠，必須回答相關問題，透過生動、活潑的方式，提高孩子們的學習興趣。
小火龍代表的屬性是火，學童要回答的就是用火安全，包含居家應裝設住宅用火災警報器、爆竹煙火施放安全注意事項、危險物品相關安全注意事項，以及使用熱水器注意一氧化碳中毒安全宣導等的問題。
傑尼龜的屬性是水，就是要回答防颱，以及防溺的相關問題；分隊強調，有別於一般教條式的觀念灌輸，適時運用小朋友感興趣的事物，宣導效果可以更好，有助於消防安全的扎根。
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