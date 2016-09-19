按讚打卡送原子筆 基醫挨市府罰5萬判免罰

衛福部基隆醫院臉書推出打卡、按讚惹議，遭市府打臉，挨罰5萬。基隆地院審理後，撤銷原處分，判基隆醫院不用受罰。（記者林嘉東攝）

2016-09-19 14:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院為了衝高臉書粉絲團人氣，推出按讚、打卡送原子筆等獎品活動，卻被基隆市政府打臉，以有宣傳醫療之嫌挨罰5萬。基隆地院認為，打卡、按讚與送原子筆並無招徠患者，撤銷原處分，判基隆醫院不用受罰。

判決指出，衛福部基隆醫院103年間，草創臉書粉絲團時，為了衝高人氣，廣邀員工、社區民眾一同參與踴躍按讚、打卡，只要按讚、打卡就送透明文件夾、原子筆。基隆市政府衛生局認為，基隆醫院的廣告，有醫療宣傳及招徠患者前來醫療，依違反醫療法規定罰款5萬元。

基隆醫院不服，認為只是為了宣傳剛成立的粉絲網頁，訴願遭駁回後，向基隆地院提起行政訴訟。法院認為，基隆醫院的宣傳內容，並未表達「來院就醫，將贈送宣導品或何等禮品、折扣、彩券、健康禮券、醫療服務兌換券等」意思。此外，若有民眾被吸引至院區按讚、打卡，也僅讓民眾與粉絲網頁有更多的互動。

再說，基隆醫院贈送原子筆與Ｌ型透明文件夾，印有基隆醫院粉絲團（QR Code）、粉絲專頁按讚打卡夠健康」等字，也是為了宣傳粉絲專頁、提升粉絲專頁能見度，並無醫療宣傳與招徠患者前來醫療的訴求，因此判市府敗訴，基隆醫院不用受罰。