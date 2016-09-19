忘了被通緝！男報警救女友 自己被逮捕歸案
2016-09-19 13:45
警方趕到醫院逮捕遭通緝的劉男。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對情侶因感情問題吵架女方竟拿出菜刀割腕自殺，嚇得男方趕緊打電話叫救護車，此時接獲通報警方也趕到現場協助將女子送醫後，竟發現男方是詐欺通緝犯立即又趕到醫院他逮捕歸案，讓男方大嘆：「報案當下沒想太多，也忘了自己遭通緝，以後不敢和女友吵架了！」
台中市第二分局立人派出所員警本月8日上午7點多接獲通報，北區文心路四段一棟大樓有女子割腕自殺，警方立即趕往現場救援，所幸女子傷勢不重，無生命危險，此時一旁的25歲劉姓男子告知警方，兩人稍早因感情問題吵架，女友突然到廚房拿菜刀割腕，當場血流一地，嚇得他趕緊打電話向119求助。
警方登記雙方資料後，由劉男陪同將女友送醫檢查，未料警方一查身分證，竟發現劉男因詐欺案已被通緝將近一個月，立即到醫院將他逮捕歸案，其女友因還在醫院檢查，完全不知道男友已遭警方逮捕。
劉男供稱，因自知有案在身沒有外出找工作，由女友負責工作租屋，當天一早與女友因感情問題爭吵，沒想到女友會突然失控鬧自殺，當下也沒想太多，拿了電話就撥打119求救，也忘了自己的通緝犯身分，現在得歸案面對官司，讓他大嘆：「以後不敢和女友吵架了！」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- 徐國勇選北市長？ 柯文哲：免疫力好就不怕細菌
- 周永暉接掌觀光局 拚一年200萬日客來台
- Micro LED商業化 晶電受惠大
- 胖童脖子變黑 棘皮症上身
- 孩子流鼻血 不一定是火氣大
- 頭份》金剛主題夜市 用地違法恐拆
- T妹長髮遮點嘆「沒對象」 喊話交往粉絲
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- 被逼讓座他當眾脫褲... 婦人閉嘴網友拍手叫好
- 沒搶光》竹南普覺堂塔位 還有231個
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 〈愛情這齣戲〉異國情迷 擋不住出軌誘惑
- 〈熱門族群〉神秘買盤進場 卡位生技股政策利多?
- 海碩盃會內賽今開打 7台將出擊
- 泰國湄南河觀光船翻覆 15死13失蹤
- 爭取勞動權益 威航空服員舉牌抗議
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 鍾旻瑞／【閱讀小說】觀看流星的正確方式〈下〉
- 女大生「鑽進洗衣機」外拍 洗衣店無奈PO文
- 鐵路高架化 民眾合唱向車站道別
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/18賽果）
- 一軍敲首安 吳東融獻亡父
- 金門堵漏油／一週內除污 李應元︰救援無上限
- 聯發科搶攻美國市場 為Sprint開發新款手機上市
- 星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂
- 海邊FUN風箏 地景藝術節吸睛
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 台股開盤上漲101.11點 報9003.41點
- 吳念真／那時我們都年輕
- 〈折翼少年〉有夢想就有力量
- 立院教委會召委選舉 何欣純、陳學聖當選
- 立委選區傳重劃 台南將增1席？
- 艾美獎紅毯被問穿什麼 女星妙回：棉條
- 大巨蛋仲裁人曾彈劾「柯醫師」柯：今早才知
- 自由廣場》林全若真這麼搞 非換不可
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 利潤擺後頭 怡明茶園經營「感覺」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：忘了被通緝！男報警救女友 自己被逮捕歸案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分