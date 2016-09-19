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忘了被通緝！男報警救女友 自己被逮捕歸案

警方趕到醫院逮捕遭通緝的劉男。（記者許國楨翻攝）

2016-09-19  13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對情侶因感情問題吵架女方竟拿出菜刀割腕自殺，嚇得男方趕緊打電話叫救護車，此時接獲通報警方也趕到現場協助將女子送醫後，竟發現男方是詐欺通緝犯立即又趕到醫院他逮捕歸案，讓男方大嘆：「報案當下沒想太多，也忘了自己遭通緝，以後不敢和女友吵架了！」

台中市第二分局立人派出所員警本月8日上午7點多接獲通報，北區文心路四段一棟大樓有女子割腕自殺，警方立即趕往現場救援，所幸女子傷勢不重，無生命危險，此時一旁的25歲劉姓男子告知警方，兩人稍早因感情問題吵架，女友突然到廚房拿菜刀割腕，當場血流一地，嚇得他趕緊打電話向119求助。

警方登記雙方資料後，由劉男陪同將女友送醫檢查，未料警方一查身分證，竟發現劉男因詐欺案已被通緝將近一個月，立即到醫院將他逮捕歸案，其女友因還在醫院檢查，完全不知道男友已遭警方逮捕。

劉男供稱，因自知有案在身沒有外出找工作，由女友負責工作租屋，當天一早與女友因感情問題爭吵，沒想到女友會突然失控鬧自殺，當下也沒想太多，拿了電話就撥打119求救，也忘了自己的通緝犯身分，現在得歸案面對官司，讓他大嘆：「以後不敢和女友吵架了！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 劉男訊後被解送歸案。（記者許國楨翻攝）

    劉男訊後被解送歸案。（記者許國楨翻攝）

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