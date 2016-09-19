山老鼠中秋連假盜伐 下山被警查獲

山老鼠集團利用中秋連假在新竹縣尖石鄉山區盜伐，下山時被警方人贓俱獲，廂型車內塞滿牛樟木塊。（圖由警方提供）

2016-09-19 13:39

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕邱姓男子為首的山老鼠集團利用中秋連假期間，在新竹縣尖石鄉山區國有林地盜伐，他們昨天晚間下山時被埋伏的員警查獲，車上起出重達668公斤的33塊牛樟木，今天被依竊盜、違反森林法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警方表示，邱姓、何姓、鍾姓3名苗栗縣籍男子，利用中秋連假期間深入尖石鄉新樂村煤源部落的國有林班地盜伐，為了避免曝光行蹤，他們冒著颱風過境的風險在山區露營，直到昨天晚間才想要收工下山。

橫山警分局偵查隊長黃志鵬說，其實員警早就接獲他們在當地盜伐的線報，為了詳細蒐證，專案小組的員警也在附近埋伏了一整天，等到他們駕駛廂型車出現在農路上，才上前攔截逮捕，果然查獲市價約10幾萬元的牛樟木。