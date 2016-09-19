小三虧大了！偷情時濃情蜜意 分手時錙銖必較
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子與已婚之夫李姓男子有染，李男買一間公寓，登記在林女名下當金屋藏嬌之處，姦情被元配發現後，她不僅要賠償元配20萬元，還為了避免被元配控告妨害家庭罪，簽署此公寓過戶給李男的協議書，不料，李男要過戶時，才發現林女已把公寓賣給別人，台中高分院二審判決，林女要賠償李男63萬餘元，全案確定，偷情時濃情蜜意，分手時錙銖必較，小三這下子虧大了。
判決書指出，林女於2010年9月與李男交往，成了小三後，於2011年3月間，林男於台中法院民事執行處拍賣，以78萬元買到一處公寓，登記於小三林女的名下，此公寓成了李男「金屋藏嬌」之處，不料，2012年11月間，元配從李男的電腦中，見到林女寫的露骨電子郵件而得知姦情。
林女破壞別人家庭，台中地院判決林女要賠償20萬元給元配，妨害家庭罪的刑事部分，元配並沒有提告，不過，林女於2012年11月間，與李男簽訂協議書，約定她要把公寓過戶給李男，但林女事後沒有兌現承諾，法院在2013年9月判決李男勝訴，林女要兌現過戶的協議，李男卻詫異發現，此公寓早就在2013年3月，就被林女以95萬元賣掉了。
李男提起訴訟，聲明林女要賠償該公寓的市價200餘萬元，不過，台中地院卻認為，該公寓估計的市價約為116萬餘元，判決林女要賠償116萬餘元，林女不服提起上訴。
林女宣稱，她簽署協議書的主因，是姦情曝光後，元配威脅控告妨害家庭罪，她徬徨無助而簽下協議書，另外，買這處公寓的錢，多數是她支付，林女委屈說，她年輕無知被李男騙了，不但跟李男發生性關係，還努力工作賺錢，來支付買公寓的貸款，請求法院判決她勝訴，不需要賠償李男。
台中高分院二審認為，以上述協議書來看，林女是把公寓「贈與」給李男，林女並未提出受脅迫的證據，因此，該協議書有效，不過，林女已經支付貸款53萬元，這部分必須扣掉，判決林女要賠償李男63萬餘元，全案判決確定，不能上訴。
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