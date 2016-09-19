中山高小貨車翻覆 副駕駛右臉擠壓凹陷

2016-09-19 13:28

〔記者蔡宗勳／水上報導〕中山高速公路北上272公里處，今天中午11點多有部小貨車疑因爆胎失控，翻滾兩、三圈後四腳朝天，吳姓駕駛與在坐在副駕駛座的胞兄在救護車抵達之前就自行脫困，不過吳姓哥哥疑因車輛翻覆過程臉部受到擠壓，右臉頰凹陷變形，但意識清楚，駕車的弟弟則身上多處挫傷與擦傷，兩人都送往嘉義長庚醫院急救。