觀音回收場暗夜大火 幸無人傷亡

2016-09-19 13:07

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市觀音區保障里1間資源回收場，今天凌晨2點30分左右發生火警，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊獲報，動員16輛各式消防車輛、37位消防員前往搶救，所幸沒有人員傷亡，起火原因與火損金額有待調查。

第三大隊說，資源回收場是露天回收場，場內堆積大量報廢車輛，凌晨突然起火，起火面積約200平方公尺，火勢在1個小時內控制，所幸沒有人員傷亡。