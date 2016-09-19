假買車、真詐貸 3高中生與代辦被訴
2016-09-19 12:55
〔記者謝君臨／台北報導〕洪姓、吳姓、詹姓男子為高中同學，洪男因缺錢花用，夥同2名同學及鍾姓代辦向廿一世紀資融貸款6萬9000元購買機車，其中機車以吳男名義購買，詹男則負責電話照會，而後4人將機車轉賣予不知情的車行兌現5萬8000元，事後卻不繳貸款，挨告詐欺；台北地檢署調查後，今依詐欺罪將4人起訴。
全案源於103年間，洪男、鍾男涉嫌偽簽吳男法定代理人姓名購車，事後卻不償還貸款，吳男母親收到繳款通知氣炸，怒告洪、鍾偽造文書，但台北地院審理後認為2人罪嫌不足，均判無罪，卻因此案牽扯出洪涉嫌夥同吳、詹、鍾等4人蓄意詐貸不還，涉嫌詐欺，北檢另簽分偵字案辦理。
檢方調查，103 年1 月17日之前某日，洪男欲向吳男借錢未果，提議找鍾姓代辦便可借筆款項，吳男應允後，3人邀約至飲料店會面，由鍾男拿出廿一世紀資融公司分期付款申請書暨約定書給吳男填寫，以購買普通重型機車為由，向廿一世紀資融公司申請貸款6萬9,000元。
103年1月17日，吳男取得機車所有權並辦理過戶完成，過沒幾天，吳即與洪、鍾前往機車行將車賣掉，兌現5萬8000元，鍾男拿取2萬9000元代辦費，剩下的2萬9000元，吳男則交予洪男，當作之前洪向他商借的款項；事後，因4人皆未償還貸款，吳母收到繳款通知，詢問吳男，才讓全案曝光。
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