訂房個資遭外洩 竟變成「每月都要住一次」

歹徒利用飯店訂房系統漏洞竊取個資行詐。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-19 12:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕暑假旅遊旺季結束，竟有歹徒利用訂房個資外洩找上門詐騙，有民眾旅遊結束2個月後，接到民宿或飯店人員來電表示因操作疏失，誤刷長期住宿消費，變成「每月固定都要住一次」，要求到ATM前依指示操作，事後才發現遭騙，其中被騙最多者竟達24萬元，警方初步統計，7、8月份以類似手法行詐計有16件，財損金額超過180萬元。

刑事局預防科指出，這些遭詐國內知名旅館、民宿的網路訂房平台，大多委由某科技業者設計，卻疑似出現資安漏洞，導致消費民眾透過網路訂房，事後竟接到詐騙電話詐財，其中去過苗栗「飛牛牧場」民眾被騙3件最多，警方呼籲業者應加強資安維護和系統更新。

警方表示，新北市從事科技業的40歲伍先生，暑假期間接到自稱是飛牛牧場員工來電道歉，表示他於4月份住宿刷卡付費，因另名新進員工不熟操作，誤刷成連續1年每月固定於某日住宿消費，對方說已向銀行申請取消此筆費用，並請銀行人員跟伍先生連絡確認。

約莫20分鐘後，自稱是該銀行客服人員來電確認誤刷情形，表示臨櫃人員都已下班，表示該牧場與銀行是透過郵局進行代收代付，所以一定要在郵局ATM才能取消設定。

伍先生依言前往操作，對方又說金融卡晶片內有個資保護，取消設定時也被一併解除，為重啟保護，請伍先生在銀行代碼、帳號與金額欄位輸入資料，即可順利重新啟動，伍先生事後越想越不對，撥打牧場確認是否有交易設定錯誤的情形，才發現自己被騙2萬元；另名台北張小姐也被同樣手法騙走24萬元。

歹徒利用飯店訂房系統漏洞竊取個資行詐。（記者姚岳宏翻攝）