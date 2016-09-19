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「公仔控」颱風天出擊！ 偷20萬首飾藝品賣5300

2016-09-19  12:38

〔記者王冠仁／新北報導〕喜歡蒐集公仔、在便當店當外送員的41歲李姓男子，前天趁著馬勒卡颱風襲台之際，騎車到台北是雙連市場閒晃，他看到一個店家外頭擺放著一盒首飾與手工藝品，趁著葉姓老闆娘不注意時，上前偷走並將贓物藏放在身上穿著的雨衣內；他得手後騎車前往萬華的跳蚤市場銷贓，得手5300元。

葉女事後發現遭竊報警，警方調閱監視器畫面循線追查，發現李返回三重租屋處，為躲避查緝還刻意將機車停放在租屋處外的小巷。

警方說，進入李嫌租屋處逮人時，他屋內擺放了不少動漫公仔，他承認缺錢買公仔才下手行竊，還抱怨「颱風天警察都忙防災，怎麼有空管我的小案子」。被害葉女發現首飾遭變賣，無奈地說首飾都是自己手工製作，市價約20萬元，「更是無價之寶！」警方最後將李依竊盜罪嫌送辦。

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  • 李男（身穿雨衣）得手後離去。（記者王冠仁翻攝）

    李男（身穿雨衣）得手後離去。（記者王冠仁翻攝）

  • 李男身穿雨衣下手行竊。（記者王冠仁翻攝）

    李男身穿雨衣下手行竊。（記者王冠仁翻攝）

  • 李男身穿雨衣下手行竊。（記者王冠仁翻攝）

    李男身穿雨衣下手行竊。（記者王冠仁翻攝）

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