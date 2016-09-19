控外籍師「渾身酒味」 學員罹「嗅幻覺」判無罪

2016-09-19 12:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子去補習英語，卻跟澳洲籍教師比爾起爭執被趕出教室，他在網路指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，比爾提起告訴，宣稱他身上的味道，是罹患糖尿病所散發的味道，不過，法院卻發現他每天都會喝酒，蔡男也提出他是「嗅幻覺」的醫師證明，台中高分院認為蔡男是捍衛自己權益，發表的言論也有根據，判決他無罪確定。

判決書指出，蔡男於今年2月12日下午去補習英語，卻與澳洲籍英語教師比爾（化名）起爭執，蔡男被趕出教室，翌日在PPT（批踢踢實業坊）上，撰文指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，被比爾控告妨害名譽。

蔡男則辯稱，他發文只說「聞到酒味」，屬於言論自由範圍，另外，他罹患「嗅幻覺」，每個人的嗅覺狀況都不同，另有一名學員也聞到酒味，一名補習班員工聞到菸味，他沒有誹謗之意，只是描述被趕出教室的經過。

比爾否認上課前喝酒，他解釋說，他常在週末晚上喝酒，平時也會抽菸，他罹患糖尿病的第二期，身體代謝血糖時，聞起來會有酒味，「 說我身上聞起來有酒味，這是錯的，應該是說我身上，有聞起來像酒的味道，但不是酒味」。

鄭姓學員作證說，某次上課他好像聞到比爾身上有酒味，比爾答覆說，不是當天喝的酒，另一名蔡姓員工說，他曾聞到比爾身上有菸味，學員也曾經反映比爾身上有酒味與菸味，他曾將此事轉報上級。

法院調閱比爾的就醫紀錄，發現比爾於今年2月間，曾在喝酒過後躁動、虛弱症狀，到急診室就醫，比爾自稱每天要喝500西西的威士忌，喝酒之後，呼氣會散發出類似酒精味道，以及混合胃酸與食物所產生的異味。

另外，蔡男與比爾起爭執的原因，依蔡男的描述，是上課時，比爾見到蔡男在查字典，比爾認為蔡男的字典不好，蔡男卻認為英語初學者，要先學最常用的用法，雙方起爭執，比爾就把蔡男趕出教室。

台中高分院認為，蔡男罹患「嗅幻覺」，他是付費受教的學生，「每次上課都渾身酒味，偶爾加菸味」等語，是他感官上親聞親受的主觀認知，沒有「真正惡意」的誹謗犯意，而且是為了保護自己合法的受教利益，據此判決蔡男無罪，全案確定不能上訴。