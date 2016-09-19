控外籍師「渾身酒味」 學員罹「嗅幻覺」判無罪
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子去補習英語，卻跟澳洲籍教師比爾起爭執被趕出教室，他在網路指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，比爾提起告訴，宣稱他身上的味道，是罹患糖尿病所散發的味道，不過，法院卻發現他每天都會喝酒，蔡男也提出他是「嗅幻覺」的醫師證明，台中高分院認為蔡男是捍衛自己權益，發表的言論也有根據，判決他無罪確定。
判決書指出，蔡男於今年2月12日下午去補習英語，卻與澳洲籍英語教師比爾（化名）起爭執，蔡男被趕出教室，翌日在PPT（批踢踢實業坊）上，撰文指比爾「每次上課都渾身酒味偶爾加菸味」，被比爾控告妨害名譽。
蔡男則辯稱，他發文只說「聞到酒味」，屬於言論自由範圍，另外，他罹患「嗅幻覺」，每個人的嗅覺狀況都不同，另有一名學員也聞到酒味，一名補習班員工聞到菸味，他沒有誹謗之意，只是描述被趕出教室的經過。
比爾否認上課前喝酒，他解釋說，他常在週末晚上喝酒，平時也會抽菸，他罹患糖尿病的第二期，身體代謝血糖時，聞起來會有酒味，「 說我身上聞起來有酒味，這是錯的，應該是說我身上，有聞起來像酒的味道，但不是酒味」。
鄭姓學員作證說，某次上課他好像聞到比爾身上有酒味，比爾答覆說，不是當天喝的酒，另一名蔡姓員工說，他曾聞到比爾身上有菸味，學員也曾經反映比爾身上有酒味與菸味，他曾將此事轉報上級。
法院調閱比爾的就醫紀錄，發現比爾於今年2月間，曾在喝酒過後躁動、虛弱症狀，到急診室就醫，比爾自稱每天要喝500西西的威士忌，喝酒之後，呼氣會散發出類似酒精味道，以及混合胃酸與食物所產生的異味。
另外，蔡男與比爾起爭執的原因，依蔡男的描述，是上課時，比爾見到蔡男在查字典，比爾認為蔡男的字典不好，蔡男卻認為英語初學者，要先學最常用的用法，雙方起爭執，比爾就把蔡男趕出教室。
台中高分院認為，蔡男罹患「嗅幻覺」，他是付費受教的學生，「每次上課都渾身酒味，偶爾加菸味」等語，是他感官上親聞親受的主觀認知，沒有「真正惡意」的誹謗犯意，而且是為了保護自己合法的受教利益，據此判決蔡男無罪，全案確定不能上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- 徐國勇選北市長？ 柯文哲：免疫力好就不怕細菌
- 周永暉接掌觀光局 拚一年200萬日客來台
- Micro LED商業化 晶電受惠大
- 胖童脖子變黑 棘皮症上身
- 孩子流鼻血 不一定是火氣大
- 頭份》金剛主題夜市 用地違法恐拆
- T妹長髮遮點嘆「沒對象」 喊話交往粉絲
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- 被逼讓座他當眾脫褲... 婦人閉嘴網友拍手叫好
- 沒搶光》竹南普覺堂塔位 還有231個
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 〈愛情這齣戲〉異國情迷 擋不住出軌誘惑
- 〈熱門族群〉神秘買盤進場 卡位生技股政策利多?
- 海碩盃會內賽今開打 7台將出擊
- 泰國湄南河觀光船翻覆 15死13失蹤
- 爭取勞動權益 威航空服員舉牌抗議
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 鍾旻瑞／【閱讀小說】觀看流星的正確方式〈下〉
- 女大生「鑽進洗衣機」外拍 洗衣店無奈PO文
- 鐵路高架化 民眾合唱向車站道別
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/18賽果）
- 一軍敲首安 吳東融獻亡父
- 金門堵漏油／一週內除污 李應元︰救援無上限
- 聯發科搶攻美國市場 為Sprint開發新款手機上市
- 星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂
- 海邊FUN風箏 地景藝術節吸睛
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 台股開盤上漲101.11點 報9003.41點
- 吳念真／那時我們都年輕
- 〈折翼少年〉有夢想就有力量
- 立院教委會召委選舉 何欣純、陳學聖當選
- 立委選區傳重劃 台南將增1席？
- 艾美獎紅毯被問穿什麼 女星妙回：棉條
- 大巨蛋仲裁人曾彈劾「柯醫師」柯：今早才知
- 自由廣場》林全若真這麼搞 非換不可
- 台東灌溉圳路受損 至少要修1週
- 利潤擺後頭 怡明茶園經營「感覺」
標題：控外籍師「渾身酒味」 學員罹「嗅幻覺」判無罪
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email