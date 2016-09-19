有眼不識泰山！婦人不滿停車受阻嗆到檢察官

2016-09-19 12:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕54歲張姓婦人不滿進入桃園地檢署專用停車場被阻，對阻止她的女子飆罵「妳給我小心點」，不知對方是檢察官，張婦被控恐嚇當庭道歉，桃園地檢署檢察官偵結予以職權不起訴。

張婦今年6月23日早上9點多，駕駛女兒的車子到桃園地方法院，在周邊找不到停車位，逕自停進桃園市桃園區守法路31巷，桃園地檢署管制的專用停車場，1名女子路過出聲提醒：「這裡是地檢署停車場，不供外車停放。」張婦才倒車離開。

張婦離開前心有不甘，對女子嗆：「妳給我小心點！」殊不知眼前女子是檢察官，張婦被控恐嚇，她在法庭向吳姓檢察官道歉，表示日後會尊重他人且遵守他人對私領域的管理，加上張婦所涉屬輕微案件，桃園地檢署檢察官偵結予以職權不起訴處分。