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僅千元債務糾紛 男子疑把同事推下樓

訊後，警方依殺人罪嫌將初男等3人移送法辦。（記者姜翔翻攝）

2016-09-19  12:30

〔記者姜翔／台北報導〕台北市1名32歲彭姓男子，前日下午1時許在台北市南京東路一處民宅離奇墜樓，經送醫急救5小時候仍宣告不治。警方到場勘驗，一開始還以為是偷兒失風，深入追查才發現彭男事發前在該處與同事開毒趴時，因債務糾紛發生口角後，疑似遭同事初姓男子推下樓。

警方表示，死者彭男在台北市大安區某行銷公司工作，與田姓、初姓及蔡姓男子為同事。16號颱風夜，4人一同前往基隆歡唱KTV後，轉往田男位於事發地的5樓租屋處休息。

隔日下午1點多，彭男墜樓送醫急救後，警方到場勘驗。員警在現場發現2樓、5樓有明顯撞擊痕跡，但經查訪附近住戶，卻發現無人認識彭男，且5樓大門深鎖無人回應。附近監視器拍下彭男等4人，當日凌晨一同返回田男租屋處，警方聯繫3人到案說明。

偵訊時，3人互咬「是對方把彭男推下樓的」，警方重返田男租屋處，在屋內發現毒品一粒眠、K他命及毒咖啡包，3人坦承當時吸毒後與死者發生口角，一言不合才出手將彭男從5樓推落。

警方調查，死者與初男、蔡男有債務糾紛，警方調查現場懷疑初男涉有重嫌。由於3人面對警方訊問避重就輕，訊後，警方依照殺人罪嫌將3人移送法辦。

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