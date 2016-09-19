挪用7.5億公款 前中影副董莊婉均判 5年8月

前中影副董事長莊婉均涉溈造文書被判刑。（資料照，記者王敏為攝）

2016-09-19 12:03

〔記者楊國文／台北報導〕前中影副董事長莊婉均，被控10年前利用中影董事長蔡正元出國等機會，以土地開發基金、購買辦公大樓等理由，陸續侵占挪用公司近7億5千萬元，但莊女否認挪用公款等不法，高等法院更一審審理後，將莊女依偽造有價證券、偽造私文書等罪判5年8月徒刑，另外還判她1年徒刑，這部分得科罰金36萬元。還可上訴。

檢調蒐證查出，莊婉均於95年5月8日起擔任中影副董事長，涉嫌於95年5月到9月間，趁當時董事長蔡正元經常出國等機會，利用保管公司大小章的機會，以投資開發案名義，陸續由公司支付土地開發基金、顧問費、預付土地款等，共挪用中影資金7億4932萬元，士林地檢署偵查後，99年間將莊婉均提起公訴。

士林地院審理後，依偽造有價證券等罪判莊婉均4年徒刑，全案上訴高等法院，高院改判莊女5年8月徒刑，另外還判她1年徒刑，得易科罰金36萬。

高院更一審審理後，認定莊婉均共犯下偽造私文書、偽造有價證券等12罪，其中不得易科罰金部分，判5年8月徒刑，另外得易科罰金部分，判1年徒刑，這部分可以易科罰金36萬元。