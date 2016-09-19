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63歲阿伯很火爆！行車糾紛抄球棒打斷騎士腿

2016-09-19  11:40

〔記者黃建華／高雄報導〕真是火爆阿伯！63歲的曾姓貨車司機去年11月2日駕車行經仁武區，僅因行車糾紛，就抄起車上球棒把沈姓機車騎士的左腿脛骨打斷，檢方偵訊時，曾男還辯稱:「只是小力打對方而已。」遭雄檢依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，63歲的曾姓貨車司機去年11月2日傍晚4點多駕車行經仁武區澄觀路與鹽埕街口，與沈姓機車騎士發生行車糾紛。

曾姓貨車司機遇見猛力攻擊人之腿部，可能造成肢體機能受損，卻基於傷害犯意，從車上持球棒猛力朝沈男的左腿毆打，造成沈男左腿脛骨粉碎性骨折，左腿關節機能喪失。

案經被害人沈男向仁武警分局報案，將涉嫌施暴的曾男依傷害罪嫌移送雄檢偵辦。

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  • 63歲阿伯抄球棒打傷騎士。（示意資料照，記者江志雄攝）

    63歲阿伯抄球棒打傷騎士。（示意資料照，記者江志雄攝）

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