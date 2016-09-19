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急著帶狗看醫生 男遭警攔查怒譙三字經被法辦

2016-09-19  11:39

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市18歲陳姓男子，昨日晚間騎機車與女友雙載，準備帶著寵物狗到獸醫院看診，路途中行經新莊區五工路68巷口，因陳男的安全帽扣環未扣緊，當場被巡邏警員攔下盤查，熟料，陳男因心急趕著送狗就醫，一下車就用三字經辱罵警員，當場被壓制逮捕，原本只是勸導後離去，沒想到陳男一時衝動辱罵警員，反被上銬逮捕，讓警員直呼：「真是得不償失！」

蘆洲分局五工派出所所長田啟廷表示，昨晚10時許，巡邏警員發現陳男與女友騎機車雙載，雖有戴扣安全帽卻未扣緊，且陳男一眼「幼齒」，看似未成年，警員遂主動將他攔下盤查。

未料，陳男一下車就大聲怒吼：「幹你娘，攔三小啦！」警員也不甘示弱，立刻依妨害公務現行犯身分欲將他逮捕，但陳男不肯就範，與警員在路邊拉扯，一邊大喊：「我要帶狗去看醫生！」女友也在旁幫腔：「不要浪費我們時間！」最後仍被警方壓制逮捕；偵訊時陳男辯稱三字經是情緒抒發，並沒有針對警員，警方訊後仍依妨害公務罪嫌將他移送法辦。

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  • 陳男被移送法辦。（記者曾健銘攝）

    陳男被移送法辦。（記者曾健銘攝）

  • 民眾拍下警員與陳男在路邊拉扯。附註：照片來源翻攝爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

    民眾拍下警員與陳男在路邊拉扯。附註：照片來源翻攝爆料公社。（記者曾健銘翻攝）

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