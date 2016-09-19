宣教「代購」韓國健康飲品 韓籍牧師被控詐欺不起訴

2016-09-19 11:33

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今年一月初宣稱偵破韓國籍吳姓牧師來台灣宣教，推銷號稱可抗癌的韓國健康飲品涉嫌詐財一案，高雄地檢署偵結，認定吳姓牧師與台籍張姓女教友幫已故的丁姓女教友「代購」健康飲品，錢都匯進韓國製造廠商帳戶，沒有得利，且張姓女教友在家屬提告後已將錢全數退還，丁父也撤告，檢方將吳、張2人不起訴，並解除對韓籍吳姓牧師的境管限制。

韓籍吳姓牧師表示，自始自終就是因教友主動要求，才幫忙代購健康飲品，無端惹來官司，纏訟半年多，感到相當冤枉，如今獲不起訴，並解除境管，如釋重負。

高雄一名罹癌的丁姓女子前（103）年12月底因參與教會活動，得知韓國有一種「多貝爾健康飲品」，可能有助於抗癌，透過韓籍吳姓牧師與張姓女教友代為購買16萬8千多元、共120包的「多貝爾健康飲品」服用，卻在104年2月過世，丁父憤而在去年6月向高雄地檢署提告2人涉嫌詐欺，雄檢因此發交刑事局南打偵辦，將韓籍吳姓牧師與張姓女教友都依涉嫌詐欺送辦，均獲交保。

不過，韓籍吳姓牧師與張姓女教友在檢警偵查時，都否認有詐欺得利，辯稱是丁女參與教會活動，得知有多貝爾健康飲品，主動拜託代為購買。

檢方調查，丁女購買多貝爾健康飲品的16萬8千多元都匯進韓國生產產商雲火公司帳戶，且警方並未查獲其他教友購買多貝爾健康飲品的事證，此外，警方派員混進教會蒐證到吳姓牧師中文口譯、由自稱罹患53種癌症的韓籍崔姓女子演說見證內容，只是在分享個人以意志抗癌的經驗，並無推銷任何藥物或健康飲品的內容。

檢方認為，沒有積極事證可證明吳、張2人有詐欺得利，且張女在丁父提告後已將錢全數退還，丁父也撤回告訴，將2人都不起訴。