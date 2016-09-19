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戴奧辛隨處飄逸 新埔山區遭毒害！

警方查獲不法廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-19  11:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內觀光旅遊景點之一的新竹縣新埔地區，近期遭不肖業者堆置、掩埋廢棄物致生戴奧辛毒害，嚴重污染山區土壤、水源；案經保七總隊三大隊及新竹縣環保局調查，今日查獲「小松環保」等公司，涉嫌違反廢棄物清理法，依法送辦。

警方表示，小松環保公司為空污設備集塵袋製造商，因客戶表示使用過後的集塵袋處理困難，小松環保為鞏固客源及拉攏新客戶，自95年起以每條30元或40元代價回收合作客戶產出的有害集塵袋後，將堪用程度的集塵袋清洗後再賣予下游廠商，餘則以每噸3500至4500元，交由未領有合法處理有害事業廢棄物執照的「全振生環保公司」，以魚目混珠方式，混入一般廢棄物中，一起丟入焚化廠焚燒，從中藉以獲取不法暴利超過千萬元以上。

警方進入小松環保查緝時，發現廠區露天無掩蔽堆放有90包含有害物的廢集塵袋，任由風吹、日曬及雨淋，毫無相關防護措施，周遭土壤甚至檢驗出世紀之毒「戴奧辛」超標57 倍，更於廠區後方山坡發現掩埋大量廢集塵袋，部分散出集塵灰並滲透至旁邊溪流，嚴重影響環境水源生態。

另，「小松環保公司」合作的瀝青公司，亦多次違反空氣污染防制法及相關行政法令在案，為貪圖方便及節省成本，直接將有害集塵袋逕交由無專業技術的環保公司處理。

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  • 警方查獲不法廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲不法廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

  • 土地遭到嚴重污染。（記者劉慶侯翻攝）

    土地遭到嚴重污染。（記者劉慶侯翻攝）

  • 大量棄置路邊的廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

    大量棄置路邊的廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

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