情婦唆使行兇 狠夫殺死妻女三人判無期、免死

2016-09-19 11:32

〔記者楊國文／台北報導〕狠心殺害妻女3人，纏訟8年竟獲免死！男子張鶴齡八年前受情婦蘇玉真唆使以乙醚迷昏、悶縊殺害蔡姓妻子、8歲、12歲2名幼女，還將殺妻女過程以手機全程轉播給蘇女觀看，但張男不僅殺妻部份之前獲無期徒刑確定，殺2女兒部份，雖經6度判死刑，最高法院採信更五審見解，認為張男殺害2女兒屬「臨時起意」，而非蓄意殺人，今均判無期徒刑定讞，等於張男確定免死。

判決指出，男子張鶴齡與人妻蘇玉真發生婚外情，張妻蔡女發現不滿，告知蘇女丈夫，蘇女懷恨在心，95年3月間，指使張男殺害蘇女，如此兩人才能在一起，張男應允，利用深夜潛入新北市汐止區住處以乙醚迷昏睡夢中的妻子，為了避免事跡敗露，再悶死2名幼女，並開瓦斯偽裝母女3人遭瓦斯中毒身亡。

案發2年後，蘇女母親聲稱女兒常來託夢，指稱遭人殺害，警方因此重啟調查，發現死者鼻嘴有悶縊外傷，且在死者血液中驗出乙醚，檢警待張嫌從中國大陸回國後，立刻約談張嫌到案說明，才坦承因感情因素殺人，案情才得以水落石出。蘇女之前已獲判10年徒刑定讞。