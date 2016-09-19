被招待舒服按摩 換來牢獄之災

嫌犯於鐵觀音茶葉包，裝入毒品，數量重達200多公斤。（資料照）

2016-09-19 11:23

［記者楊政郡／台中報導］50歲饒國源（在押）被招待到中國東莞地區吃飯及按摩3天，收買他擔任公司名義負責人，以公司名義進口貨櫃夾藏K他命來台，今年5月一批逾200公斤K他命進口，在台中港入關時被航調處人員查獲，等他去取貨時一併逮捕，舒服的按摩換來牢獄之災，依違反毒品危害防制條例起訴。

起訴書指出，去年9月間綽號「阿明」男子招待饒國源到中國東莞某飯店，給他3萬元就在飯店內吃飯、按摩舒舒服服，3天後回台灣，「阿明」即安排饒某掛名當源厚企業社負責人，同年10月間從中國香港地區進口一批「膠合板」，這次是完全合法，是在試試流程，作為將來運毒之預先準備。

而今年5月「阿明」告知饒國源將有一批貨會進口，事後會分給他5萬元，這次的「膠合板」夾藏244包逾200公斤K他命，但從台中港入關時已被航調人員查獲，航調人員不動聲色，持續要求貨主饒國源等補繳稅金才能領貨，饒某不知已經東窗事發，向「阿明」要錢，「阿明」自己不敢出面，把16萬元稅金及手續費等藏放在某大操場司令台前第一個入口水泥柱旁草堆塑膠袋中，交待饒國源去拿取，完稅後出面領貨，饒即被一併逮捕，「阿明」持續逃之夭夭。

饒國源坦承在接受招待出任公司負責人時，即有認知是要配合夾藏違禁物的貨櫃進口，出任名義負責人，事前接受招待致中國吃飯及按摩，事成後可拿到5萬元酬勞。