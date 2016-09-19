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大溪民宅火警 1男1女輕微嗆傷

大溪區民宅火警被迅速撲滅。（記者周敏鴻翻攝）

2016-09-19  11:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區介壽路一處3層樓高的民宅，今天上午8點多發生火警，還好僅2樓雜物間起火燃燒，但仍造成82歲男子、36歲女子輕微嗆傷，送往桃園區聖保祿醫院診療後已無大礙。

消防隊員說，民宅火警只花了約20分鐘就被撲滅，燃燒面積約僅2平方公尺，起火原因仍有待調查。

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  • 消防隊員將老翁背下樓。（記者周敏鴻翻攝）

    消防隊員將老翁背下樓。（記者周敏鴻翻攝）

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