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新莊運動中心傳跳樓 女子墜地慘死

警方拉起封鎖線調查。附註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-19  11:01

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊國民運動中心，今日上午10時許驚傳女子跳樓，目擊民眾指稱，該名年約40多歲的女子不知從幾樓跳樓自殺，重摔在1樓地面，倒在地上一動也不動，嚇得經過的民眾趕緊報警，警消人員獲報趕赴現場，發現女子頭部重創、腦漿溢出慘死，目前警方已封鎖現場調查，女子的身分及自殺原因待釐清。

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  • 新莊國民運動中心。（資料照，記者郭顏慧攝）

    新莊國民運動中心。（資料照，記者郭顏慧攝）

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