撞機車女騎士後肇逃 警追肇事車
2016-09-19 10:55
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今天凌晨近2點發生汽車與機車相撞後，汽車肇事逃逸案件！
48歲陳姓女子騎機車行經文化路、博愛路口，竟遭汽車撞飛，人彈到博愛路分隔島上、橫躺不起，肇事汽車則逃逸無蹤，由於該路段車輛行駛速度快，約10名開車、騎機車民眾見狀，紛紛下車協助交通疏導並報警，市消防局第一大隊第一分隊救護人員趕抵，陳女自述腰部、背部疼痛，且全身多處擦傷，救護人員將陳女傷口包紮後送往嘉義基督教醫院，醫師檢查，陳女有顱內出血情形，現轉往嘉義長庚醫院住院治療。
警方調查，陳女近2點騎機車自文化路由南往北騎行，與一台黑色、自博愛路由西往東駕駛的車輛相撞，陳女被撞飛到分隔島上，汽車駕駛未下車關心，警消到場時還已逃離現場，警方現掌握一名18歲陳姓男子涉嫌，已通知他到案說明、釐清肇事責任。
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