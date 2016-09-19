龍潭廢棄物場燃燒200平方公尺 凌晨撲滅
2016-09-19 10:53
龍潭區廢棄物回收場發生火警。（記者周敏鴻翻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區楊銅路一處廢棄物回收場空地，18日深夜發生火警，燃燒面積約200平方公尺，還好過程沒有人員受傷，消防局動員21人，凌晨近4點才完全撲滅火勢。
消防隊員說，回收場空地上的廢棄物堆積約3層樓高，火勢在廢棄物中悶燒，不易灌救，至於起火原因還有待調查。
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