真倒楣！機車少年慘遭斧頭一陣亂砍…竟是認錯仇家

2016-09-19 10:28

［記者楊政郡／台中報導］18歲林男與賴姓少年，在大肚區遊園路誤認機車騎士許、林是仇家，分乘兩部機車前後包抄攔截，以斧頭揮砍許某機車椅墊，許某快速逃逸，數分鐘後又被攔到，又砍壞機車前方塑膠外殼，許某事後報警，雙方在警局才發現認錯人，林男被依強制罪起訴，賴姓少年移送少年法庭。

起訴書指出，今年7月28日凌晨1時許，18歲林男與賴姓男子等4人，騎機車在大肚區遊園路與華南路口，突然看到許姓「阿浩」（化名）、林姓「阿宗」（化名）也是年輕人共乘騎機車經過，誤以為就是仇家，由賴姓少年騎機車追上去攔截，強迫他們在路邊停車，林男也騎機車隨後持斧頭趕到，所幸沒有砍到人，只砍破了機車椅墊。

許男見對方來勢洶洶，見人就砍，趕緊加油門快速逃逸，林、賴等人不死心，一邊鬼叫一邊繼續搜尋，好像原住民「出草」，在路上找人亂砍。約4、5分鐘後林姓「阿宗」又騎機車出現在遊園路，賴姓少年看到後也持斧頭追上去，不分青紅皂白，砍壞他機車前方塑膠外殼，林姓「阿宗」也快速逃離現場，並報警處理。

雙方到警局後卻發現互不認識，林嫌等人坦承認錯人，以為是仇家，檢察官依強制罪等起訴。