南京東路男墜樓亡 竟是3友「烤肉口角」殺人

2016-09-19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南京東路17日發生墜樓意外，墜樓的男子雖被緊急送醫仍宣告不治。警方調查後發現，該男子應是被人推下樓，已逮捕涉嫌殺人的3名友人，訊後依殺人罪送辦。

根據《蘋果日報》報導，警方調查17日的墜樓案，發現死者的3名友人涉有重嫌，將他們傳喚到案後，突破3人心防，讓他們坦承因為中秋節烤肉爆發口角，才憤而將死者推下樓。全案目前還在調查中。