毆醫師被告！法院雖給緩刑 但要她就醫

2016-09-19 10:09

〔記者溫于德／台北報導〕24歲小美患有精神疾病，她前往台大醫院精神科就診時，竟對劉姓男醫師施暴；小美拿折疊椅砸向劉男，又出拳毆打對方臉部、頸部與胸部，造成瘀青、挫傷等情形。法院今依醫療法判她有期徒刑3月，得易科罰金，但給緩刑2年，緩刑期間赴保護管束。

法官認為，小美確實有精神病，緩刑期間，需赴醫療機構、心理諮商機構就診，完成精神與心理輔導治療等，以防日後再傷人。

全案起因於今年6月13日中午12時許，當時小美進入診間，認為自己需住院治療；但看診的劉姓男醫師有不同想法，他說「情況要再評估，暫時不須住院」。怎知，這句話惹惱小美，她竟趁醫師轉頭打病歷資料時，持折疊椅砸向對方，見醫師巧妙閃開，竟又猛衝向前打人，造成醫師左頸、左手腕瘀青，右胸則有挫傷情形。

案子進入台北地院後，法官認定，小美暴行不足取，已妨害醫療進行，也損害醫病關係，但犯後態度尚稱良好，最後雖予以判刑，但給緩刑，也強制她在緩刑期間，需去就醫，治療精神病。全案仍可上訴。