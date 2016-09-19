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OL玩一夜情誣告「性侵10次」 告不成反被判4月

2016-09-19  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名女子前年4月在夜店結識黃姓男子，當天前往對方家發生性關係，事後向法院提告遭性侵，次數多達10次，但檢察官調查後認定2人性行為沒有違反女子意願，而將黃男不起訴，女子還反遭黃男提告誣告，最後坦承犯行，被判刑4月、緩刑2年。

根據《蘋果日報》報導，當事女子平日為上班族，案發時有一名交往中的男朋友，她當天與友人到東區某Lounge Bar聚會，席間結識黃姓男子，並在聚會結束後到黃男家中，從凌晨2點待到中午12點，數日後提告在這10小時內被性侵10次。

檢察官開偵查庭時，黃男坦承2人有性行為，但是在你情我願下進行，且次數只有3次，早上他們還一起吃早餐。檢察官調閱黃男住處監視器，確認女子去吃早餐時還與黃男有說有笑，不像一般性侵被害人之反應，將全案不起訴。

黃男為洗刷冤情，進一步提告女子誣告。女子原本一度堅稱遭性侵，但有一名友人作證，案發當晚她因為擔心女子安危，打電話給黃男，再請黃男叫女子接電話，結果女子在電話中也沒說遭到性侵，迫使女子坦承誣告。法官審酌她沒有前科，且與黃男達成和解，判她4月徒刑、緩刑2年。

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  • 台北一名OL誣告一夜情的對象性侵。（情境照，非本文當事人）

    台北一名OL誣告一夜情的對象性侵。（情境照，非本文當事人）

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